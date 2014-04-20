Есть сайт на вордпрессе, но на нем стоит очень сложный и тяжелый шаблон. Надо поменять шаблон на другой. Есть пример сайта на котором стоит шаблон, который мне нравится. Я хочу на свой сайт точно такой ...
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