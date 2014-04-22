Исправить модуль

Есть модуль (Dropdown Articles) выпадающего списка для CMC JOOMLA 2.5. Проблемам в том, что модуль не поддерживает стандартный sef системы. Пример ошибки работы модуля здесь http://turtrans.net.ua/avstriya/vena.html.

При выборе статьи в выпадающем списке, идёт переход на статью, но в адресном рядке ссылка вида без sef. Такая ошибка ведёт к дубликатам страниц на сайте, что плохо для поисковиков и индексировании.

Нужно исправить сей модуль, что-бы при выборе статьи, путь в адресной рядке был написан стандартным sef.

Ваши предложения и цена уважаемые веблансеры.