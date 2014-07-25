Dle 9.3 сделать Мод и Верстку (настройку) топа

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки124 просмотра
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Необходимо на Dle 9.3 сделать

1.чтобы когда я ставлю ссылку или текст в шаблоне Майн, эта ссылка отображалась бы только на страницах категории а в новостях не отображалась

2. сделать и настроить дизайн топа новостей по скачиваниям

10 лет назад
Alexej4
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
CreativeComing
Виктор 
30 летМолдова
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
7 отзывов(-4)
10 лет назад
$10
1 день
Отлично поработали! спасибо!
Алексей хороший заказчик, сработались. Четкое ТЗ, моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.