Обновление Джумлы 1,5 до версии 3,2

Рекомендую Алексея и его команду! Общение - на языке клиента. Большая редкость, когда программисты всё правильно понимают. Алексей без лишних вопросов выполнил работу качественно и оперативно. Качество - Алексей выполнил всё, что было нужно и так как нужно и может даже лучше, чем я ожидал. Оперативность и коммуникабельность - тоже удивили сроки и возможность связаться. Алексей всегда на связи и выполнил работу быстрее, чем я сам запланировал. И ещё, я работал с Алексеем по предоплате, что является иной раз риском в данной ситуации. Но репутация у алексее железная и очень доволен сотрудничеством! Рекомендую Алексея, как надёжного специалиста. Говорит и делает! 10 баллов!