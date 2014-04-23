Wordpress + PHP: простой скрипт бронирования

Добрый день!

Имеем: сайт хостела - через плагин обратной связи сделана система бронирования - по сути просто отправляет информацию менеджеру из заполненной формы (имя, фамилия, почта, дата заезда, кол-во ночей, контакты).

Пока на данном этапе необходимо сделать возможность плюс ко всему и отправку клиенту сообщения об успешном бронировании. Скорее всего, от плагина придется отказаться и сделать на php, а потом вставлять на страницу скрипт.

Одним словом, жду отисполнителей как это можно реализовать и стоимость по цене.

На вопросы могу ответить в ЛС.