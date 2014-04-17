Интернет-Аукцион

$2500
Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок181 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно завершить проект "Интернет-Аукцион".

Проект разработан на Symfony 2.

Используется несколько платежных систем (Qiwi, Webmoney, BTC).

Более детальная информация при общении.

Спасибо

10 лет назад
satsura
36 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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