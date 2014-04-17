Интернет-Аукцион

Есть тестовый сайт на wordpress - www_fromchina_kz Он сделан на CMS Wordpress Нужно сделать так, чтобы содержимое рубрики выводилось в 3 колонки. Это мне нужно для того, чтобы организовать на CMS Wordpress каталог. Подрубрики соответственно будут ...