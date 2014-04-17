Перенос сайта-библиотеки в HTML на Wordpress

1) переносим все рубрики и посты с сайта на HTML на WP. Пример уже размещен.

2) перенос осуществляем в готовый шаблон WP

3) В посте убрать автора из названия и переместить его в таксономию — авторы

4) саму книгу ковертируем в fb2, далее архивируем в zip и размещаем с привязкой в ячейке книги, чтобы книгу можно было читать на сайте, как реализовано на примере

5) в файл .htaccess — вносим редирект со старых урлов на новые (все посты и рубрики)

6) оплата по факту