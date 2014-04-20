Требуется доработать новостной модуль joomla 1.5

$10
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка140 просмотров
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Добрый день требуется доработать новостной модуль mod_junewsultra_1.0.8 для joomla 1.5.

Нужно в админке модуля добавить пункт "Количество дней". Что это значит? Например я опубликовал популярные новости. И введя в поле количество дней, например 30. Он выдает самые популярные за последние 30 дней. Ставлю 1 день, выдает за сегодня, даже если прошло 2 часа. Ставлю 0. функция перестает работать (по умолчанию должно стоять 0). Должно работать, если например поставлю "сортировка по алфавиту" или "Случайная статья"

Модуль прикрепил к проекту!

Joomla
10 лет назад
Romanovruslan
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Badtalandabad
Петров 
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$10
1 день
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