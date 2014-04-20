Требуется доработать новостной модуль joomla 1.5

Добрый день требуется доработать новостной модуль mod_junewsultra_1.0.8 для joomla 1.5.

Нужно в админке модуля добавить пункт "Количество дней". Что это значит? Например я опубликовал популярные новости. И введя в поле количество дней, например 30. Он выдает самые популярные за последние 30 дней. Ставлю 1 день, выдает за сегодня, даже если прошло 2 часа. Ставлю 0. функция перестает работать (по умолчанию должно стоять 0). Должно работать, если например поставлю "сортировка по алфавиту" или "Случайная статья"

Модуль прикрепил к проекту!