Одностраничный слайдер

$150
Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок227 просмотров
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Сверстать по имеющемуся дизайну (PSD) одностраничный сайт с paralax.

10 лет назад
Chomsky
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Mambosun
Сергей 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$150
6 дней
Исчез куда-то с концами. Взял предоплату. Предыдущий проект тоже сдал не по ТЗ, недоработки обещал исправить - не исправил. Предплату, хоть и в размере 10 грн, давать этому человеку не стоит. Даже в процессе работы. Только по полному завершению проекта. Иначе дела не будет. Проект этот естественно не на 150 долларов, а гораздо больше. [26.04.2014 23:12:05] ticor19: скажите что у нас по времени для верстки? с учетом примечаний и правок дизайна мне нужно еще 2-3 дня [26.04.2014 23:12:38] Yuri: да время есть, тем более дизайн дорабатывается. главное качественный результат [26.04.2014 23:13:14] ticor19: отлично. тогда может переведете все таки аванс сегодня? [26.04.2014 23:13:34] Yuri: да, давайте [26.04.2014 23:13:50] Yuri: вы не планируете никуда пропадать в ближайшие дни?:) [26.04.2014 23:14:28] ticor19: нет, завтра только днем меня не будет, а так уже все порешал, так что я на связи И после сей переписки и успешного получения аванса Сережа внезапно канул в лету... Спустя неделю появился, предложил "вернуть аванс через несколько дней" или "все доделать за ночь". Согласился на доделать. Подождал еще два дня. Сирожа пропал опять, пишет: "Здравствуйте! У меня проблемы со связью, отрубило укртелеком в городе, поэтому с сайтом не могу ничего сделать сейчас. обещают к вечеру восстановить. Если получится раньше - сразу внесу изминения и напишу вам или позвоню" :)))) В общем балабол и кидала. Хотя верстать умеет немного.
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