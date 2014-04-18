Одностраничный слайдер

К сожалению нет бэкапа, поэтому нужно его восстановить от вирусов. Так же интересует консультация о том, как избежать в дальнейшим таких ситуаций.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать по имеющемуся дизайну (PSD) одностраничный сайт с paralax.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $200
Уважаемые разработчики, необходимо сделать копию сайта intekosib.ru на платформе WP: 1. повторить структуру 2. перенести содержимое 3. перенести css - оформление должно соответствовать 4. обеспечить возможность редактирования всех разделов через админ.панель То есть сделать _копию_. При необходимости предоставлю доступ к ФТП нынешнего ...Завершен10 лет назад
Необходимо добавить систему доставки UPS к Prestashop. Указывайте Вашу цену и сроки.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно реализовать возможность прописывать 301 редирект через админку ModX. Компонент Redirector подойдет. Пишите цену, пожалуйста.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть проект онлайн тотализатора, основной функционал уже реализован на базе Drupal 7. Необходимо реализовать фильтрацию содержимого, оформить личный кабинет, разработать систему личных сообщений и решить ряд небольших задач. ТЗ прикреплено. Сроки и стоимость обсуждаем.Завершен10 лет назад
Всем доброго времени суток! Указывайте пож-та стоимость. Исполнители с аккаунтом менее 1 года и с отрицательными отзывами - не рассматриваются!Завершен10 лет назад
Добрый день! Имеем: сайт хостела - через плагин обратной связи сделана система бронирования - по сути просто отправляет информацию менеджеру из заполненной формы (имя, фамилия, почта, дата заезда, кол-во ночей, контакты). Пока на данном этапе необходимо сделать ...Завершен10 лет назад
Есть сайт http://kryhitka.ru Нужно оптимизировать его шаблон - убрать лишнее, почистить, упростить. Чтобы легче грузился и был более валидным (100% валидность по всяким валидаторам не нужна). В частности: - убрать лишние и не используемые теги, стили - подправить верстку, ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть Drupal 6 + Ubercart. Есть csv файл с заполненными полями по созданию товаров. Нужно настроить импорт товаров в Drupal+Ubercart Предположительно использовать модуль feeds https://drupal.org/project/feeds Из особенностей: 1. сайт двуязычный, импорт должен идти в оба языка сразу (предложите варианты). Как минимум ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $2500
Нужно завершить проект "Интернет-Аукцион". Проект разработан на Symfony 2. Используется несколько платежных систем (Qiwi, Webmoney, BTC). Более детальная информация при общении. СпасибоСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад