Надо починить показ картинок на WordPress

1. На сайте http://www.catering-moscow.ru перестала показываться часть картинок.

В коде вижу ссылки на эти картинки - img src="/home/users1/i/igormsk/domains/catering-moscow.ru/wp-content/cache/thumb/09ae3f88e_120x65.jpg

На хостинге вижу эти картинки - http://prntscr.com/3bo4fu

Но что-то там слетело. Наверное, пути к джпегам.

2. В меню сейчас есть ссылка на пустую категорию - http://prntscr.com/3bo4s3

Надо подсказать сделать в этом месте ссылку на новую запись на сайте.

3. В конце каждой статьи убрать блок Related posts.

Жду от вас предложения по цене.