Требуется настроить шаблон Joomla

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки145 просмотров
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Требуется настроить шаблон Joomla - HiTech. http://demo.smartaddons.com/templates/joomla25/sj-appstore-hitech/

Перечень работ.

1. удалить копирайты.

2. Включить слайдер (что бы работал)

3. Вставить разные картинки в пункты меню как в демо версии.

4. Исправить кнопку "Добавить в корзину", сейчас она не работает.

5. Настроить вывод товара с полным названием и не растягивало картинки.

Joomla
10 лет назад
oshik
Ирина 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
AmigoRzn
Роман 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$20
1 день
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