joomla master
Специализация: joomla сайты, сайты визитки, html, css в
идеале, дизайн (художественный
подход), интернет магазины, сайт для компании, модули, плагины, переделки, перенос, обновление и др
Опыт работы: 12 лет
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$42
10 баллов
9 лет назад
Отличная работа. Быстро и четко. Рекомендуем однозначно.
Ответный отзыв
Понравилось сотрудничество. Отлично. Спасибо
$1
10 баллов
9 лет назад
Роман очень быстро всё поправил, всё расписал и объяснил! Большое спасибо! Рекомендую!
Ответный отзыв
Четкое обьяснение проблемы, быстрый ответ, быстрая работа и мгновенная оплата. Что ещ нужно под новый год? супер. Спасибо
$1
10 баллов
9 лет назад
Работа небольшая. Все быстро, четко, как надо.
Ответный отзыв
Все четко, обьяснил, доступы предоставил, обходительный. Были небольшие проблемы с задержкой оплаты но отдал с %
$90
10 баллов
9 лет назад
Работа сделана качественно и в срок. Учтены все пожелания. !!!! Рекомендую!!!!
Ответный отзыв
Человек имеет представление о том что хочет, пунктуален, за слова отвечает, приятно было работать. Надеюсь на дальнейшие обращения. С хорошим человеком всегда приятно сотрудничать. Тем более проект нужный и интересный
$50
9 баллов
9 лет назад
Хороший исполнитель. Делает всё в срок и даже быстрее. Соблюдает соотношение "цена-качество". Проявляет инициативу. Без вопросов делает исправления. Высылает видео по работе на Joomla. Легко можно вносить исправления на сайт самостоятельно. Главное, Роман делает вначале работу, затем сдаёт и затем Вы оплачиваете работу. На мой взгляд очень удобно и главное, быстро! Спасибо Роману за сотрудничество. Буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
Марина пунктуальный человек, оплатила все сразу, с пониманием отнеслась ко всем аспектам работы, доделки за доп.сумму. Бывает со временем у нее не очень, зато все компенсируется подробным и четким ТЗ со скриншотами. Удобно работать не только читая техническое задание но и отметки на скриншотах.
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