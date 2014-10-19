AmigoRzn

Роман AmigoRzn

 
33 годаРоссия/Сургут
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
joomla master

Специализация: joomla сайты, сайты визитки, html, css в

идеале, дизайн (художественный

подход), интернет магазины, сайт для компании, модули, плагины, переделки, перенос, обновление и др

Опыт работы: 12 лет

HTMLCSSJoomlaСайт-визитка
Отзывы заказчиков
Grogs
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$42
10 баллов
9 лет назад
Сверстать простой лендинг
Отличная работа. Быстро и четко. Рекомендуем однозначно.
Понравилось сотрудничество. Отлично. Спасибо
Ответный отзыв
korg
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Joomla 2.5 + Virtuemart 2 + регистрация пользователя
Роман очень быстро всё поправил, всё расписал и объяснил! Большое спасибо! Рекомендую!
Четкое обьяснение проблемы, быстрый ответ, быстрая работа и мгновенная оплата. Что ещ нужно под новый год? супер. Спасибо
Ответный отзыв
gudi
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Небольшие работы по джумле
Работа небольшая. Все быстро, четко, как надо.
Все четко, обьяснил, доступы предоставил, обходительный. Были небольшие проблемы с задержкой оплаты но отдал с %
Ответный отзыв
Igorek001
Игорь 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$90
10 баллов
9 лет назад
Разработка сайта
Работа сделана качественно и в срок. Учтены все пожелания. !!!! Рекомендую!!!!
Человек имеет представление о том что хочет, пунктуален, за слова отвечает, приятно было работать. Надеюсь на дальнейшие обращения. С хорошим человеком всегда приятно сотрудничать. Тем более проект нужный и интересный
Ответный отзыв
LADDA
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$50
9 баллов
9 лет назад
Создать сайт визитку для психолога
Хороший исполнитель. Делает всё в срок и даже быстрее. Соблюдает соотношение "цена-качество". Проявляет инициативу. Без вопросов делает исправления. Высылает видео по работе на Joomla. Легко можно вносить исправления на сайт самостоятельно. Главное, Роман делает вначале работу, затем сдаёт и затем Вы оплачиваете работу. На мой взгляд очень удобно и главное, быстро! Спасибо Роману за сотрудничество. Буду обращаться ещё.
Марина пунктуальный человек, оплатила все сразу, с пониманием отнеслась ко всем аспектам работы, доделки за доп.сумму. Бывает со временем у нее не очень, зато все компенсируется подробным и четким ТЗ со скриншотами. Удобно работать не только читая техническое задание но и отметки на скриншотах.
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
10 отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
6 отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
5 отзывов
от $350
от 5 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
4 отзыва
от $180
от 3 дней
нет рейтинга