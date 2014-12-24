Небольшие работы по джумле

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки182 просмотра
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http://www.montazteplo.ru

Подправить хтаксес.

1) Настроить редиректы с без ввв на ввв.домен

я вроде настроил, но работает неправильно, если обращаюсь к любому урлу без ввв редиректит на http://www.montazteplo.ru/index.php

2) настроить редирект чтобы в конце урла слеш всегда убирался

3) настроить чтобы в разделах http://www.montazteplo.ru/articles и http://www.montazteplo.ru/news перед урлом материала не добавлялся порядковый номер

9 лет назад
gudi
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
AmigoRzn
Роман 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$1
1 день
Работа небольшая. Все быстро, четко, как надо.
Все четко, обьяснил, доступы предоставил, обходительный. Были небольшие проблемы с задержкой оплаты но отдал с %