Небольшие работы по джумле

http://www.montazteplo.ru

Подправить хтаксес.

1) Настроить редиректы с без ввв на ввв.домен

я вроде настроил, но работает неправильно, если обращаюсь к любому урлу без ввв редиректит на http://www.montazteplo.ru/index.php

2) настроить редирект чтобы в конце урла слеш всегда убирался

3) настроить чтобы в разделах http://www.montazteplo.ru/articles и http://www.montazteplo.ru/news перед урлом материала не добавлялся порядковый номер