Добрый всем вечер нужно создать интернет канал. Задача состоит в том что в первых надо создать программу в котором можно добавлять разные видеоматериалы а также что можно вести прямой эфир с несколькими цифровыми камерами и что была возможность во время прямой трансляции с нескольких камер можно было переключить с одной камеры на другую а также чтобы можно было добавлять в прямую трансляцию разные видеоматериалы, картинки, звуки и тд. Программа должна транслировать все в сайт канала. Ещё разные идеи. Цель: нужно создать полноценный высокобюджетный интернет канал. Можно и несколько людей. А после создания возможность постоянно работать. Предлагайте свои предложения