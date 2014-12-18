Правка сайта на Юми

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки132 просмотра
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Требуется поправить вывод сортировки товаров в интернет-магазине на UMI CMS. Рассмотрю опытных товарищей со скайпом.

9 лет назад
Webincom
Денис 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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