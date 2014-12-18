Правка сайта на Юми

Добрый день! Требуется доработка сайта на OpenCart http://uyt-mebel.com.ua/. ТЗ для доработки здесь: https://docs.google.com/document/d/1YzjSGPCaEGUknb3bBOlGA-4D3sHlhS57nECIhd0gBxU/edit?usp=sharing При подаче заявки просьба указать стоимость и сроки работ. Оплата - желательно на карту Приватбанка.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется поправить вывод сортировки товаров в интернет-магазине на UMI CMS. Рассмотрю опытных товарищей со скайпом.
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