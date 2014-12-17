Доработка сайта на wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки118 просмотров
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1)Исправить отображение URL

http://galereaoboev.by/t_collection/katalog-oboev на http://galereaoboev.by/katalog-oboev

http://galereaoboev.by/t_collection/akcii на http://galereaoboev.by/akcii

2)Отображение товаров с категориями. Например:

http://galereaoboev.by/wallpapers/9654-55 url карточки товара

Главная / Каталог обоев / Розы / Обои флизелиновые 9654-55 Германия - это хлебные крошки

Необходимо:

http://galereaoboev.by/katalog-oboev/9654-55 url карточки товара

Главная / Каталог обоев / Обои флизелиновые 9654-55 Германия - это хлебные крошки

3)Сделать возможным выбор нескольких опций(например,2 коллекции с заданным диапазоном цен с определенной страной).

Сделать опции связанными.Например,при выборе производителя,видны становятся только

коллекции принадлежащие ему.

При подаче заявки указать сроки и стоимость работ.Возможный способ расчета.

WordPressДоработка сайта на WordPress
9 лет назад
bark4ss
39 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад