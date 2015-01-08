ТЗ в прикрепленных файлах. фото с пояснениями для некоторых пунктов тз. В первую очередь важен первый сайт. При подаче заявки интересует стоимость,сроки,вариант оплаты.
Системы управления (CMS)4 заявки
Закрыт
10 лет назад
ТЗ в прикрепленных файлах. фото с пояснениями для некоторых пунктов тз. В первую очередь важен первый сайт. При подаче заявки интересует стоимость,сроки,вариант оплаты.
1)Исправить отображение URL http://galereaoboev.by/t_collection/katalog-oboev на http://galereaoboev.by/katalog-oboev http://galereaoboev.by/t_collection/akcii на http://galereaoboev.by/akcii 2)Отображение товаров с категориями. Например: http://galereaoboev.by/wallpapers/9654-55 url карточки товара Главная / Каталог обоев / Розы / Обои ...