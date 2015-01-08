bark4ss

Виктор Телятко bark4ss

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка сайта на wordpress

    1)Исправить отображение URL http://galereaoboev.by/t_collection/katalog-oboev на http://galereaoboev.by/katalog-oboev http://galereaoboev.by/t_collection/akcii на http://galereaoboev.by/akcii 2)Отображение товаров с категориями. Например: http://galereaoboev.by/wallpapers/9654-55 url карточки товара Главная / Каталог обоев / Розы / Обои ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад