Доработка сайта на opencart

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки108 просмотров
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ТЗ в прикрепленных файлах.

фото с пояснениями для некоторых пунктов тз.

В первую очередь важен первый сайт.

При подаче заявки интересует стоимость,сроки,вариант оплаты.

OpenCart
9 лет назад
bark4ss
39 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад