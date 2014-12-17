Оформить страницу "Контакты" в Joomla

http://imemoryevent.ru/contacts.html

Надо красиво оформить страницу "Контакты". Точно нужно добавить форму обратной связи, также предоставлю фотографию входа в здание. Остальное - на ваше усмотрение, главное - чтобы было красиво и информативно.

Заявки без цены и сроков не рассматриваю. В тексте - указывайте цену в рублях, плиз. Расчет - в ЯД или на карту Сбербанка.

Спасибо.