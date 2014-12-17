Оформить страницу "Контакты" в Joomla

Нужно перенести сайт на другой хостинг. Движок CMSimple. Файлы перенесены, но сайт не запускается. Найти ошибку и исправить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://imemoryevent.ru/contacts.html
Надо красиво оформить страницу "Контакты". Точно нужно добавить форму обратной связи, также предоставлю фотографию входа в здание. Остальное - на ваше усмотрение, главное - чтобы было красиво и информативно.
Заявки без цены и сроков не рассматриваю. В тексте - указывайте цену в рублях, плиз. Расчет - в ЯД или на карту Сбербанка.
Спасибо.
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