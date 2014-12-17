Перенос сверстанного сайта на Joomla или Wordpress

Необходимо перенести сверстанный сайт (не полностью, но на бОльшую часть) на Joomla или Wordpress и сделать функционал - менюшки, форма запроса, слайдеры и пр..

Сверстанные страницы можно посмотреть здесь:

http://str1.a118163.mcdir.ru/#

http://str2.a118163.mcdir.ru/#

http://str3.a118163.mcdir.ru/#

http://str4.a118163.mcdir.ru/#

http://str5.a118163.mcdir.ru/#

Функционал будет примерно как на этом сайте: http://www.thelayar.com/ (галерея будет попроще, остальное довольно похоже)

При заявках прошу УКАЗЫВАТЬ СРОКИ и СТОИМОСТЬ РАБОТЫ. без указания на заявки не отвечаю.

Хочу определится с исполнителем в течении 24ч и пустить в работу

Всем подавшим заявки заранее спасибо!