Простой сайт на wordpress

Системы управления (CMS)Завершен13 заявок251 просмотр
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Нужен сайт на wordpress в несколько страниц.

Вот пример http://vzaimopiar1.ru/

Сроки сдачи до 25 декабря.

Просьба указывать цены.

Подробное т.з имеется.

WordPressСайт на WordPress
9 лет назад
sator
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
sitebiz
Лариса 
44 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$120
5 дней
Работа выполнена быстро, качественно и без лишних вопросов. Помимо основной задачи Лариса оперативно и легко решила мои проблемы с настройкой аналитики, установила все необходимые плагины, отладила работу почты. Также получил множество бесплатных консультаций по сайту. Все было легко и непринужденно. Постоянно на связи. Очень понравилось с Вами работать. Обязательно обращусь еще. Спасибо!
Было легко и приятно работать с Сергеем: четкая постановка задачи, замечания по существу, оплата вовремя и даже с запасом, готовность оплатить дополнительные услуги в полном объеме, вежливое и доброжелательное общение - рекомендую данного заказчика.