Помощь с vtiger

$5
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок121 просмотр
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Разбираюсь с vtiger. Нужно помочь создать виджет и отключить стандартный.

9 лет назад
ashv
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
7 отзывов