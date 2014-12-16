Разработка модулей для DLE

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки127 просмотров
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Здравствуйте. Нужен проект аналог сайтам: vprognoze.ru и prognozist.ru, данные сайты выполнены на движке DLE. Движок есть, дизайн трогать не нужно, т.е. нужен только функционал данных сайтов.

9 лет назад
andpuxa
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад