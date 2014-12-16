Разработка модулей для DLE

http://kids.emotion-factory.ru/ 1. В шапку сайта, добавить конвертик перед телефонами, (с ссылкой на контакты). Справа после телефонов кнопка «обратный звонок» должна ссылаться на стр. «Контакты». А на странице «контакты» добавить форму с «оставить заявку» - ...
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Здравствуйте. Нужен проект аналог сайтам: vprognoze.ru и prognozist.ru, данные сайты выполнены на движке DLE. Движок есть, дизайн трогать не нужно, т.е. нужен только функционал данных сайтов.
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