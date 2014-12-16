Модернизация сайта на CMS Typo

Здравствуйте. Нужен проект аналог сайтам: vprognoze.ru и prognozist.ru, данные сайты выполнены на движке DLE. Движок есть, дизайн трогать не нужно, т.е. нужен только функционал данных сайтов.
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Нужно сделать модернизацию сайта построенного на CMS Typo
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