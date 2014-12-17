Необходимо сделать правки

$146
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки178 просмотров
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Необходимо сделать правки, сайта knkras.ru

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Прикрепил подробное ТЗ

9 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)