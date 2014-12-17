Маленькие доработки по Simpla cms

Есть список маленьких задачек для Симплы:

1 Поставить яндекс метрику + цели на кнопку корзина, купить за 1 клик, приехать в магазин

2 Фон как и в блоге

3 Добавить в шаб сопутствующие товары с названием Вам может понравиться: (в моей версии почему то в верстке нет)

4 Поднять текст наверх в категориях для SEO

5 Сделать бэкап всего сайта

6 Убрать фон в надписях: как нас найти, про вышивание и в категориях товаров (сейчас 7 зеленый цвет, нужен белый)

7 Воткнуть красивую кнопку на шапке. В магазин кнопку Блоги. В блоги /blogs Магазин