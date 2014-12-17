Маленькие доработки по Simpla cms

Кратко, что необходимо. Верстка есть: 1) залить на хостинг 2) натянуть верстку на joomla 3) чтобы работало: - регистрация, личный кабинет (загрузка фоток. сохранение данных и т.д.) - комментарии к видео/ текстам - купоны на ...
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Есть список маленьких задачек для Симплы:
1 Поставить яндекс метрику + цели на кнопку корзина, купить за 1 клик, приехать в магазин
2 Фон как и в блоге
3 Добавить в шаб сопутствующие товары с названием Вам может понравиться: (в моей версии почему то в верстке нет)
4 Поднять текст наверх в категориях для SEO
5 Сделать бэкап всего сайта
6 Убрать фон в надписях: как нас найти, про вышивание и в категориях товаров (сейчас 7 зеленый цвет, нужен белый)
7 Воткнуть красивую кнопку на шапке. В магазин кнопку Блоги. В блоги /blogs Магазин
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