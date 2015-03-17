Доработка сайта Yii

$100
Системы управления (CMS)Завершен8 заявок210 просмотров
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Добрый день.

Мой проект который не закончил предыдущий программист,

там всё работает есть просто недочёты которые он отказался

исправлять, ссылаясь на большую занятость и нехватку времени.

Сайт написан на yii. Изменить 1 кнопку точнее ссылку с неё,

и на загружаемой фотографии ставить водный знак сайта,

и ещё пару недочётов.

Хотелось исправить эти недочёты в этом году.

По поводу оплаты оговаривается или поэтапно или в конце

после завершении работы.

9 лет назад
weriii
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
kosenka
51 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$105
5 дней
Всё сделал на отлично даже больше чем планировал, все рекомендую. Даже сам подсказал что ещё нужно. Я остался доволен даже больше.
Хороший заказчик.