Доработка сайта Yii

Добрый день.

Мой проект который не закончил предыдущий программист,

там всё работает есть просто недочёты которые он отказался

исправлять, ссылаясь на большую занятость и нехватку времени.

Сайт написан на yii. Изменить 1 кнопку точнее ссылку с неё,

и на загружаемой фотографии ставить водный знак сайта,

и ещё пару недочётов.

Хотелось исправить эти недочёты в этом году.

По поводу оплаты оговаривается или поэтапно или в конце

после завершении работы.