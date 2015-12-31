weriii

Василий weriii

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доска объявлений на фреймворке.

    Здравствуй фрилансеры нужен сайт  похожий на доску объявлений только с личным кабинетом  пополнение личного кабинета  через платежную систему  тема сайта будет строительный портал с подачи объявлений.  Подавать объявления в разделах выбранных пользователем и под городами ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Строительный портал объявлений вордпоесс

    Вордпресс Здравствуй фрилансеры нужен сайт  похожий на доску объявлений только с личным кабинетом  пополнение личного кабинета  через платежную систему  тема сайта будет строительный портал с подачи объявлений.  Подавать объявления в разделах выбранных пользователем и ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать аналог сайта

    Сделать аналог сайта на WordPress ( или что предложите по движку) с небольшими изменениями в цвете сайта, и ещё по мелочам. с работающей админкой. Подключить его к платёжной системе http://www.digiseller.ru/ для пополнения баланса. Укажите сроки ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать клон сайта на WordPress

    Сделать клон сайта на WordPress с небольшими изменениями в цвете сайта. Подключить его к платёжной системе http://www.digiseller.ru/ для пополнения баланса. Укажите сроки изготовления и $. Адрес сайта в файле.

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Неполадки на сайте сделанным на drupal .

    Проблема такая при регистрации должно вспыхивать окно зелёного цвета что вы зарегистрированы и дальнейшие действия после регистрации но тупо бросает на главную страницу. и при смене пароля такого окошка тоже нет. Может ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Редикт 301

    есть вопрос по перенаправлению домена первый домен блокировали а на второй нет перенаправления  так как ещё до первого домена срабатывается блокировка, и перенаправление не срабатывается.   блокировка идёт от 1 только провайдера у остальных ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработки сайта на Drupal

    Сделан сайт на Drupal с анкетами, поднятие анкет всё работает что не работает не отваливаються по заданным срокам. И немного вёрски под мобильник осталось. Убрать ошибки validator. https://validator.w3.org  http://gen343.bget.ru  Примерные сроки и оплате. ...

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Вывести сайт в топ

    Вывести сайт в топ в гугле и яндексе. Интересно 1-2 позиция. И оптимизировать под ключи, если нужно. Страна Россия. сайт +18. От вас сроки и сумма. У кого нет отзывов и меньше года на ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать сайт на WordPress

    Сайт по строительству нужен нормальный дизайн Фотогалерея описание и видео с ютуба. Страниц 10-15. Сайт Должен подходить под все мобильные и планшеты. адаптивный Сайт есть но не на  WordPress  от вас сроки и цену ...

    WordPress
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание сайта

    Создать проект на 80% похожий  Можно на самописце  пример http://rus-massage.com Подключение к Яндекс деньгам. Будут не большие изменения. По расположению анкет. Приблизительно цена, сроки исполнения и на чем будем делать. ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Социальные сети

    Прогнать сайт по всем социальным сетям и группам относящихся +18. Сайт относится к +18. Указывайте сроки (цену) и по каким сетям будет прогон. И какой результат могу получить? Увижу накрутку на сайте ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Реализовать адаптивность сайта Yii.

    Доработать сайт. 320 или 480 — телефоны/смартфоны 800 — смартфоны/планшеты 1024 — ноутбуки/планшеты 1280 — десктопы/планшеты/ноутбуки Указывая сроки исполнения будьте точны лучше возьмите с запасом.

    Yii
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка сайта Yii

    $100

    Добрый день. Мой проект который не закончил предыдущий программист, там всё работает есть просто недочёты которые он отказался исправлять, ссылаясь на большую занятость и нехватку времени. Сайт написан на yii. Изменить ...

    Yii
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка системы оплачиваемых анкет

    $1700

    Требуется разработать на фреймворке Yii систему управления платных анкет, подключить систему оплаты, настроить на хостинге, предварительно составить техническое задание. Детали проекта обговорены с исполнителем. Срок завершения проекта 40 календарных дней. это ...

    Yii
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

SYuri
45 лет
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Неполадки на сайте сделанным на drupal .
Drupal
Отличный заказчик, грамотно составленное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Всю задачу понял сразу и быстро решил. Мы не могли решить её в течении месяца. Большое спасибо рекомендую.
Ответный отзыв
kosenka
53 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$105
10 баллов
10 лет назад
Доработка сайта Yii
Yii
Хороший заказчик.
Всё сделал на отлично даже больше чем планировал, все рекомендую. Даже сам подсказал что ещё нужно. Я остался доволен даже больше.
Ответный отзыв
Almair
47 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Реализовать адаптивность сайта Yii.
Yii
Хорошо поставленная задача - адекватное принятие работ-всегда на связи, с оплатой все отлично!
Грамотный специалист. всё быстро и качественно сделал. Рекомендую. Не теряется, отлично понял задачу.
Ответный отзыв
kushnirE
39 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Написание статей на сайт
Написание статей
Очень адекватный заказчик, четкое задание, оплата вовремя. Большое спасибо.
Всё очень качественно и в срок, исполнитель всегда на связи, грамотные хорошие тексты. Буду ещё с ней работать. Рекомендую.
Ответный отзыв