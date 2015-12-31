Здравствуй фрилансеры нужен сайт похожий на доску объявлений только с личным кабинетом пополнение личного кабинета через платежную систему тема сайта будет строительный портал с подачи объявлений. Подавать объявления в разделах выбранных пользователем и под городами ...
- Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт6 лет назад
Вордпресс Здравствуй фрилансеры нужен сайт похожий на доску объявлений только с личным кабинетом пополнение личного кабинета через платежную систему тема сайта будет строительный портал с подачи объявлений. Подавать объявления в разделах выбранных пользователем и ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт объявлений с личным кабинетом, похожий на weblancer.net Тз прикладываю но оно не полное Его можно обсудить и нужно. От вас желание работать и примеры работ, желательно примерно к тз. ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать аналог сайта на WordPress ( или что предложите по движку) с небольшими изменениями в цвете сайта, и ещё по мелочам. с работающей админкой. Подключить его к платёжной системе http://www.digiseller.ru/ для пополнения баланса. Укажите сроки ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт8 лет назад
Сделать клон сайта на WordPress с небольшими изменениями в цвете сайта. Подключить его к платёжной системе http://www.digiseller.ru/ для пополнения баланса. Укажите сроки изготовления и $. Адрес сайта в файле.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
Проблема такая после удаления одного поля [field_230_]Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Проблема такая при регистрации должно вспыхивать окно зелёного цвета что вы зарегистрированы и дальнейшие действия после регистрации но тупо бросает на главную страницу. и при смене пароля такого окошка тоже нет. Может ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
есть вопрос по перенаправлению домена первый домен блокировали а на второй нет перенаправления так как ещё до первого домена срабатывается блокировка, и перенаправление не срабатывается. блокировка идёт от 1 только провайдера у остальных ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Сделан сайт на Drupal с анкетами, поднятие анкет всё работает что не работает не отваливаються по заданным срокам. И немного вёрски под мобильник осталось. Убрать ошибки validator. https://validator.w3.org http://gen343.bget.ru Примерные сроки и оплате. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Вывести сайт в топ в гугле и яндексе. Интересно 1-2 позиция. И оптимизировать под ключи, если нужно. Страна Россия. сайт +18. От вас сроки и сумма. У кого нет отзывов и меньше года на ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт по строительству нужен нормальный дизайн Фотогалерея описание и видео с ютуба. Страниц 10-15. Сайт Должен подходить под все мобильные и планшеты. адаптивный Сайт есть но не на WordPress от вас сроки и цену ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт9 лет назад
Создать проект на 80% похожий Можно на самописце пример http://rus-massage.com Подключение к Яндекс деньгам. Будут не большие изменения. По расположению анкет. Приблизительно цена, сроки исполнения и на чем будем делать. ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт9 лет назад
Прогнать сайт по всем социальным сетям и группам относящихся +18. Сайт относится к +18. Указывайте сроки (цену) и по каким сетям будет прогон. И какой результат могу получить? Увижу накрутку на сайте ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Прогнать сайт по соц сетям в группах чтоб знали что есть такой сайт. В контакте, одноклассники, твитер. Сроки и цена?Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Доработать сайт. 320 или 480 — телефоны/смартфоны 800 — смартфоны/планшеты 1024 — ноутбуки/планшеты 1280 — десктопы/планшеты/ноутбуки Указывая сроки исполнения будьте точны лучше возьмите с запасом.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно написать 10 статей на сайт строительной тематикиКопирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Добрый день. Мой проект который не закончил предыдущий программист, там всё работает есть просто недочёты которые он отказался исправлять, ссылаясь на большую занятость и нехватку времени. Сайт написан на yii. Изменить ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $1700
Требуется разработать на фреймворке Yii систему управления платных анкет, подключить систему оплаты, настроить на хостинге, предварительно составить техническое задание. Детали проекта обговорены с исполнителем. Срок завершения проекта 40 календарных дней. это ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен интернет-магазин. Тз обсудили с исполнителем.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт12 лет назад