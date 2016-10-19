Сделать аналог сайта на WordPress ( или что предложите по движку) с небольшими изменениями в цвете сайта, и ещё по мелочам. с работающей админкой.

Подключить его к платёжной системе http://www.digiseller.ru/ для пополнения баланса.

Укажите сроки изготовления и $.

Адрес сайта в файле.