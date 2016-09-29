Создать landing page за 3-5 дней.

Нужно создать простенький сайт (ну как простенький :)) с красивой главной страницей. ТЗ нету говорю сразу, но суть опишу. Нужен сайт на котором могут регистрироваться рекламодатели и веб мастера. Для рекламодателя будет доступно всего пару разделов: Добавить рекламу ...