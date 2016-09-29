Нужен сайт партнерских программ (рекламных)

Нужен разработчик для реализации сервиса, представляющего из себя некий портал-соцсеть в определенной области. Сделано на LiveStreet CMS. Часть уже готова, но нужно много дорабатывать. Имеется ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1xVZviGcd-U7u5HlDXRyFW9b4UoMcGS6QF5Vy8NKspPI/edit В случае заинтересованности в ответе укажите, пожалуйста, примеры ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать простенький сайт (ну как простенький :)) с красивой главной страницей.
ТЗ нету говорю сразу, но суть опишу.
Нужен сайт на котором могут регистрироваться рекламодатели и веб мастера.
Для рекламодателя будет доступно всего пару разделов:
Добавить рекламу (тизер, баннер контекст и т.д.)
Выбрать тип оплаты (за показы, за клики, и т.д.)
Таргетинг под вопросом (нужно подешевле)
Раздел статистики Показы клики CTR
Раздел баланса (для начала пополнение вручную) Потом доделаем!
Для вебмастера:
выбрать тип рекламы который установил рекламодатель (генерируется код для каждого сайта свой!)
Настроить его примитивно (это для контекста и тизеров)
Раздел статистики Показы клики CTR
И отдельно раздел (рекламный) Партнеры В нем для каждого сайта я вручную буду вводить коды разных партнерок, и вебмастер может его себе поставить. Нужно сделать чтобы эти поля можно было создавать неограничено, для каждого название и отдельная стоимость! Клики или показы
Баланс пользователя все это накапливает и раз в месяц вручную я буду выплачивать (вебмани) и обнулять.
Нужен так же раздел новости, поддержка, ну и понятное дело АДМИНКА где я это все буду контралировать
Почему не нужна автоматика? Дешевле!) + у меня всего вебмастеров будет примерно 100шт (потом буду улучшать и допиливать)
Как пример приведу вот эту партнерку: adster.io
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