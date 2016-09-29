Нужен сайт партнерских программ (рекламных)

Нужно создать простенький сайт (ну как простенький :)) с красивой главной страницей.

ТЗ нету говорю сразу, но суть опишу.

Нужен сайт на котором могут регистрироваться рекламодатели и веб мастера.

Для рекламодателя будет доступно всего пару разделов:

Добавить рекламу (тизер, баннер контекст и т.д.)

Выбрать тип оплаты (за показы, за клики, и т.д.)

Таргетинг под вопросом (нужно подешевле)

Раздел статистики Показы клики CTR

Раздел баланса (для начала пополнение вручную) Потом доделаем!

Для вебмастера:

выбрать тип рекламы который установил рекламодатель (генерируется код для каждого сайта свой!)

Настроить его примитивно (это для контекста и тизеров)

Раздел статистики Показы клики CTR

И отдельно раздел (рекламный) Партнеры В нем для каждого сайта я вручную буду вводить коды разных партнерок, и вебмастер может его себе поставить. Нужно сделать чтобы эти поля можно было создавать неограничено, для каждого название и отдельная стоимость! Клики или показы

Баланс пользователя все это накапливает и раз в месяц вручную я буду выплачивать (вебмани) и обнулять.

Нужен так же раздел новости, поддержка, ну и понятное дело АДМИНКА где я это все буду контралировать

Почему не нужна автоматика? Дешевле!) + у меня всего вебмастеров будет примерно 100шт (потом буду улучшать и допиливать)

Как пример приведу вот эту партнерку: adster.io