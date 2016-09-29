Разработка лендинг пейж под ключ

Необходимо сделать лендинг под ключ.

Тематика профессиональное средство для удаления лакокрасочных покрытий.

На лендинге будет размещаться сам товар, а так же видео о его действии.

http://perhim.ru/products/14987695 ссылка на товар для которого будет делаться лендинг