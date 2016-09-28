Многостраничный лендинг или сайт

Основные требования:

- продающий сайт

- задача под ключ: дизайн, структура, верстка, заполнение информацией

- организация занимается предоставлением услуг

- проект необходимо выполнить на движке, для удобства добавления информации

- обязательна адаптивная верстка (десктоп, планшет, телефон)

- предварительно: многостраничный лендинг (3+ страниц)

Обязательно от исполнителя:

- инициативность

- быстрый отклик

- оперативная связь через мессенджер (telegram, viber, whatsup)

- хорошие отзывы от заказчиков

Опционально

- seo

- Директ и Adwords

Четких рамок структуры и дизайна нету, есть наброски, инициатива приветствуется.

Дизайн должен быть в легких светлых тонах.

По функционалу – нужна форма отправки заказов с выбором типа заказа, в зависимости от типа заказа – будет соотв. выбор запрашиваемой информации от заказчика.

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Пожалуйста, в вашем предложении напишите сразу урл ваших лучших (по вашему мнению) проектов (1-3-5-10 шт.).

Срок на прием предложений 4-5 дней.

Кандидату выдам предварительную структуру сайта.