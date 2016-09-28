Многостраничный лендинг или сайт

обслуживание авто транспорта + каталог запасных частей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основные требования:
- продающий сайт
- задача под ключ: дизайн, структура, верстка, заполнение информацией
- организация занимается предоставлением услуг
- проект необходимо выполнить на движке, для удобства добавления информации
- обязательна адаптивная верстка (десктоп, планшет, телефон)
- предварительно: многостраничный лендинг (3+ страниц)
Обязательно от исполнителя:
- инициативность
- быстрый отклик
- оперативная связь через мессенджер (telegram, viber, whatsup)
- хорошие отзывы от заказчиков
Опционально
- seo
- Директ и Adwords
Четких рамок структуры и дизайна нету, есть наброски, инициатива приветствуется.
Дизайн должен быть в легких светлых тонах.
По функционалу – нужна форма отправки заказов с выбором типа заказа, в зависимости от типа заказа – будет соотв. выбор запрашиваемой информации от заказчика.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Пожалуйста, в вашем предложении напишите сразу урл ваших лучших (по вашему мнению) проектов (1-3-5-10 шт.).
Срок на прием предложений 4-5 дней.
Кандидату выдам предварительную структуру сайта.
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