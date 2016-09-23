Разработка сайта для интернет провайдера

Интересует сайт с открытием кейсов (пример: EasyDrop.ru) В чем смысл? На сайте есть большое кол-во кейсов (от дешевых до дорогих). В каждом из них добавлены предметы, которые могут им выпасть. Люди авторизуются на сайте через Вконтакте\Фейсбук ...