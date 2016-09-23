Разработка сайта для интернет провайдера

Требуется создать простой сайт информационного характера по темам, заработка. работа и бизнеса в интернете. Примерна чем-то похожий на [url=http://webrabota77.ru/]http://webrabota77.ru/[/url] только на другом шаблоне и уникальный по содержанию и виду. Платформу можно использовать WordPress. Сроки не ограничиваю. Главное ...
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Необходим сайт под ключ для интернет провайдера (Московская область)
У провайдера своя биллинг система с пользователями.
Необходимо не просто создать сайта, а с личным кабинетом подключенным к биллинг системе.
Срок - обсуждается.
Финансовая часть - обсуждается.
Рады всем! Ждем заявок.
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