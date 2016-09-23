Сайт под ключ по открытию кейсов

Интересует сайт с открытием кейсов (пример: EasyDrop.ru)

В чем смысл? На сайте есть большое кол-во кейсов (от дешевых до дорогих). В каждом из них добавлены предметы, которые могут им выпасть. Люди авторизуются на сайте через Вконтакте\Фейсбук и пополняют деньги. После чего открывают кейс и начинает крутиться барабан (как при выборе победителя CS:GO). Там пролистываются выигрыши (нужно сделать так, чтобы каждый раз, когда крутили кейс, спектр и последовательность выпавших предметов менялся. Приведу пример того, что я имею ввиду: В кейс есть приз: 5\10\15\20\25\35\45\55 рублей. И на некоторых сайтах крутится постоянно так: пролетает 15, 25, 20, 35, 45 и потом выдает или 5 или 55 рублей (Выигрыш). А я хочу, чтобы постоянно по-разному крутилось. Вот. Т.е. Разработать определенный механизм, который будет случайно выдавать разные призы, включая всех. Но не так, чтобы постоянно выдавало самые дорогие.

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