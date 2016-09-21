Разработка новостного сайта

Добрый день, нам нужно разработать новый новогодний сайт.

Наш старый сайт новый-год-в-карпатах .com

Скрины прототипа нового сайта прикрепляю.

(если мы договоримся и успешно закроем этот проект - у нас сразу будет еще один заказ на разработку сайта для турагентства)

Также, есть более подробное текстовое описание каждой страницы.