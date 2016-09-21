Создание мобильного сайта на платформах nodejs + angular

Разработка мобильного сайта на технологиях nodejs + angular + возможно bootstrap. Мобильный сайт должен работать на устройствах Android и iOS в мобильных браузерах. Основаная цель разработки - это отображение расписания конференции. Сайт должен состоять из четырех экранов: сплэш скрин, агенда (расписание сессий), краткая информация о мероприятии, статичная схема зала. Бэкенд минимальный. Подробное ТЗ с дизайном экранов высылаю кандидатам на почту.

Обязательное условие сотрудничества - стопроцентное соблюдение сроков реализации проекта и техническая поддержка в течение недели на момент тестирования после закрытия проекта. Стоимость проекта обговаривается в индивидуальном порядке.

Сроки реализации: первый этап важно сделать к 26 сентябрю, второй к 4 октября.