Сайт для фирмы, занимающейся модернизацией и продажей станков

Сайты «под ключ»Закрыт27 заявок250 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна разработка структуры и полностью сделать сайт.

Из того, что хочется видеть:

Несложный сайт - либо с постоянным скролом либо 3-4 странички внутри.

Дизайн - современный, не перегруженный графикой и цветами

основная цель - ознакомление потенциального заказчика с возможностями предприятия.

Продажи через сайт осуществляться не будут - каждый проект глубоко индивидуален, но возможны рекламные цены типа "модернизация ЧПУ по цене от ____".

На сайте должно быть краткое описание того, что заменяется и добавляется - системы ЧПУ, муфты, кронштейны, сервоприводы, головки, направляющие и т.п.

Как вариант - кручение 360 градусов

Есть в наличии: фотографии станков до и после

фотографии используемых комплектующих

техническая информация для наполнения

Желательно также причесать технический текст, чтобы он легко читался.

Основной посыл - Надоело тратить время и деньги на ремонт - вам к нам

Сайты фирм, занимающихся аналогичным (для общего понимания, но не для примера дизайна):

http://www.maleks.odessa.ua/

http://modul93.com.ua/

7 лет назад
verovkin
56 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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