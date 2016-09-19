Сайт для фирмы, занимающейся модернизацией и продажей станков

Нужна разработка структуры и полностью сделать сайт.

Из того, что хочется видеть:

Несложный сайт - либо с постоянным скролом либо 3-4 странички внутри.

Дизайн - современный, не перегруженный графикой и цветами

основная цель - ознакомление потенциального заказчика с возможностями предприятия.

Продажи через сайт осуществляться не будут - каждый проект глубоко индивидуален, но возможны рекламные цены типа "модернизация ЧПУ по цене от ____".

На сайте должно быть краткое описание того, что заменяется и добавляется - системы ЧПУ, муфты, кронштейны, сервоприводы, головки, направляющие и т.п.

Как вариант - кручение 360 градусов

Есть в наличии: фотографии станков до и после

фотографии используемых комплектующих

техническая информация для наполнения

Желательно также причесать технический текст, чтобы он легко читался.

Основной посыл - Надоело тратить время и деньги на ремонт - вам к нам

Сайты фирм, занимающихся аналогичным (для общего понимания, но не для примера дизайна):

http://www.maleks.odessa.ua/

http://modul93.com.ua/