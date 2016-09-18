Сайт для производственной компании

Всем доброго времени суток!

Нужна разработка сайта с частичной функцией интернет-магазина.. А именно: отображения наличия и остатков продукции в филиалах компании с отображением цен. Важна интеграция с 1С...

Рассматриваются варианты использования шаблонов или Ваш вариант.

Будет рассматриваться бюджет и срок выполнения работ по созданию "дерева" и дизайна сайта с синхронизацией, без наполнения номенклатурой...