Сделать сайт не дорого

Нужно сделать сайт для начинающей малочисленной организации, с возможностью рекламы и последующего продвижения, чтобы компания была узнаваема в интернете и за счет количества приходящих заказов компания из малочисленной превратилась в многочисленную.Компания занимается предложением услуг в сфере монтажа систем отопления и водоснабжения.Желательно разработать фирменный стиль и логотип.