Сделать продающий лендинг

Нужно создать сайт турфирмы с возможностью бронирования. Сверху должен быть слайдер с отелями (чтобы кликабельный слайдер был с переходом на нужный отель), ниже основное меню. Слева на главной должен быть каталог (путёвок или гостин). Внутренние страницы всех отелей ...