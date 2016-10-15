Простой сайт под ключ

Сайты «под ключ»Завершен27 заявок334 просмотра
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Необходимо создать близкую копию сайта http://millioninvestor.com/

7 лет назад
sam7-7-7
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
cardo1
Рустам 
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$90
10 дней
Ну, дамы и господа, я конечно в шоке!!! Мне бы конечно выгоднее было бы написать всякую гадость, что бы к Рустаму не обращались и что бы он занимался с понурым видом только моими сайтами НО как то совесть не позволяет. Скажу сразу, я, как заказчик, новичек и перед тем как познакомился с Рустамом пообщался с разного рода исполнителями. Могу сказать с полной уверенностью, что это посредники, а Рустам именно исполнитель, мастер с большой буквы. То, что мне надо было другие тошнили сроки месяц, 20 дней, 1000 долл, так же говорили всякую ерунду. Рустам взялся и я через часов 5 я получил скилет желаемого, еще через пару часов часть наполнения по тем исходникам что я дал. Дальше веселее, я не успевал давать вводные как происходило исполнение, плюс я сам что то добавлял и мне нужна была помощь, человек 15 часов онлайн а то и больше и всегда готов помочь разобраться что же у горе админа не склеелось)) Шикарный логотип сайта сделан просто как подарок! Вообщем огромное спасибо и буду в дальнейшем обращаться к этому товарищу если конечно отзыв не повесит корону на голову Рустаму))
Отличный заказчик. Оплата моментальная. Проблем не возникло. Все с улыбкой и пониманием. Рекомендую
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