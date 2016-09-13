Создание web сайта для артиста

Сайты «под ключ»Закрыт22 заявки269 просмотров
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Добрый день! Ищем людей для создания web сайта для артиста (оперная певица)

Требования :

1.Разработка нового дизайна для уже существующего сайта, с целью повышения эффективности работы, улучшения его внешнего вида и восприятия посетителями.  

2. Cистема управления контентом, которая будет позволять самостоятельно редактировать страницы сайта.

3. Сайт должен состоять из 5-6 страниц. Фото для дизайна сайта имеются. Нужна только англоязычная версия. 

4. Примеры работ, которые нравятся

http://www.thehardkiss.com/#home

http://www.viktor-rolf.com/

https://www.jeanpaulgaultier.com

http://www.dolcegabbana.com/

7 лет назад
VINILAMBEST
45 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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