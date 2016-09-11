Cоздать сайт под ключ

Необходимо создать сайт под ключ по типу портала. По типу http://geometria.ru. Отдельное внимание нужно уделить личному кабинету, модулю бронирования, мультигородности. Админка: простая в управлении, редактирование содержимого сайта, обязательное условие: все должно редактироваться через админку: текст,фото, видео и т.д) Необходимо предложить техническое задание. Движок для посадки преимущественно Drupal, рассмотрим и другие варианты! Интересует: срок выполнения работ, стоимость. Оплата: постоплата или поэтапная оплата. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.