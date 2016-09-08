Сделать доску объявлений

Желательно на бесплатной платформе сделать сайт, добавить фото, текст. Базово рассказать как пользоваться в дальнейшем.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Нужен не слишком сложный сайт доски объявлений.
Что очень хотелось бы иметь: личный кабинет, система обмена сообщениями, вход через соц. сети, сортировка фото и видео через drag'n'drop.
Указывайте, пожалуйста стоимость, сроки и примеры похожих по тематике проектов из портфолио.
Спасибо.
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