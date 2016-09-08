Сделать доску объявлений

Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок164 просмотра
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Доброго времени суток!

Нужен не слишком сложный сайт доски объявлений.

Что очень хотелось бы иметь: личный кабинет, система обмена сообщениями, вход через соц. сети, сортировка фото и видео через drag'n'drop.

Указывайте, пожалуйста стоимость, сроки и примеры похожих по тематике проектов из портфолио.

Спасибо.

7 лет назад
RuGerTa
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
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