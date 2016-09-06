Сайт под ключ.

Добрый день.

Нужен уникальный и современный сайт онлайн-обменника.

Сайт должен быть не дорогим(бюджет до 10000), простым и понятным.

Работа сайта будет вестись в ручном, а не в автоматическом режиме, поэтому и затраты на создание не должны быть большими.