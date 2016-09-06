Сайт под ключ.

Доброго времени суток! Нашей компании срочно требуется программист для того, чтобы "распараллелить" имеющийся (боевой) сайт (интернет-магазин). Сайт написан с использованием ZEND framework. Как вариант рассмотрим написание сайта с нуля.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужен уникальный и современный сайт онлайн-обменника.
Сайт должен быть не дорогим(бюджет до 10000), простым и понятным.
Работа сайта будет вестись в ручном, а не в автоматическом режиме, поэтому и затраты на создание не должны быть большими.
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