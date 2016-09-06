Нужен сайт визитка (одностраничник) или т.п

Сайты «под ключ»Закрыт25 заявок250 просмотров
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Здравствуйте, нужен сайт визитка по земельно-разрешительной документации, с ярким дизайном, информативной подачей, производящий

впечатление на клиента. Бюджет ограничен, хорошие отзывы по завершению

работы гарантированны.

интересует примерная стоимость.

Примерный дизайн прилагаю, выслушаю ваши варианты.

7 лет назад
guest_14731426001375
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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