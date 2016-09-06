Нужен сайт визитка (одностраничник) или т.п

Существует сайт news.rusrek.com под управлением Joomla1.5. Сайт информационный: материалы газеты и новости. Со стороныfront-end интерактива пользователей нет. Используется 55 модулей, из них 35 на mod_jumi. На сайте достаточно большое количествобанернойрекламы. Есть самописный плагин, цель которого – привязка некоторых(не всех) ...