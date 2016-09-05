Сайт рекламного агенства.

Сайт

Цель:Требуется запустить сайт рекламного агентства на основе оболочки купленной на evanto.

Тема сайта : https://themeforest.net/item/qoon-creative-portfolio-agency-wordpress-theme/15395390?ref=OrangeIdea

Сам сайт: http://preview.themeforest.net/item/qoon-creative-portfolio-agency-wordpress-theme/full_screen_preview/15395390

Хостинг : Хостинга нет , на выбор разработчика .

Язык: три языка (укр.,рус.,англ.)

Почтовый ящик: Нужен.

Движок : WordPass

Доменное имя : Есть, будет предоставлено. (…..com.ua)

Дизайн сайта: без изменений. (Вставляем новый логотип и все)

Текстовое наполнение сайта : будет предоставлено ( сами наполним ,от Вас только показать как ето делается)

Файловое наполнение : Портфолио ( сами наполним ,от Вас только показать как ето делается)

От Вас: Укажите цену и сроки.