Сайт рекламного агенства.

Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок189 просмотров
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                                                                      Сайт

     

Цель:Требуется запустить сайт рекламного агентства на основе оболочки купленной на evanto.

Тема сайта : https://themeforest.net/item/qoon-creative-portfolio-agency-wordpress-theme/15395390?ref=OrangeIdea

Сам сайт: http://preview.themeforest.net/item/qoon-creative-portfolio-agency-wordpress-theme/full_screen_preview/15395390

Хостинг : Хостинга нет , на выбор разработчика .

Язык:  три языка (укр.,рус.,англ.)

Почтовый ящик: Нужен.

Движок : WordPass

Доменное имя : Есть, будет предоставлено. (…..com.ua)

Дизайн сайта: без изменений. (Вставляем новый логотип и все) 

Текстовое  наполнение сайта : будет предоставлено ( сами наполним ,от Вас только показать как ето делается)

Файловое наполнение : Портфолио ( сами наполним ,от Вас только показать как ето делается)

От Вас:  Укажите цену и сроки.

7 лет назад
guest_14730721278559
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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