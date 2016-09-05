Ремейк рекламного сайта

Существует сайт mall.rusrek.com под управление Esvon Classifieds.

Сайт рекламный.

Наполнение текущего сайта пользователями сайта со стороны front-end, а также менеджерами по рекламе со стороны админки, существует отдельная возможность добавления бесплатных реклам (без оформления) из админки "списком" из CSV файла.

Цель работы – создание нового рекламного сайта.

В качестве основы для нового сайта выбрана тема ClassiPress (CMS WordPress), приобретается заказчиком (https://www.appthemes.com/themes/classipress/).

С целью достижения необходимого функционала, заказчиком приобретаются плагины, функционирующие на выбранном движке.

Тем не менее, требуется доработка функционала под нужды заказчика. В частности, все существующие готовые решения предполагают формирование оплаты объявлений в зависимости от рубрики, но не существует предложений для формирования оплаты в зависимости от региона объявлений.

Старый сайт был построен для отображения рекламы по регионам. Существующие ныне решения предлагают единую базу с возможностью фильтрации (отбора) реклам, в том числе и по региональному признаку (адрес и радиус от него). Но руководство и рекламные менеджеры считают, что переход к подобной технологии может привести к негативным последствиям. По этой причине требуется доработка с целью возможности выбора региона для показа рекламы.

Необходимо сохранить на новом сайте весь существующий рекламного контент, может потребоваться разработка "редиректора" для переадресации ссылок на рекламы в формате старого сайта на новый.

Необходимо предусмотреть API для удаленного добавления реклам скриптами, также необходим API для экспорта рекламы удаленным клиентам. Следует предусмотреть разработку для новой платформы импорта объявлений "списком" из CSV файла (только для администраторов).

Для анализа могу предоставить дамп существующего сайта либо развернуть копию сайта на тестовой площадке.

Интересуют стоимость работ и сроки исполнения.

Дополнительную информацию и более детальное описание задачи предоставлю по запросу на [email protected]