rusrekradio

Теслев Александр rusrekradio

 
57 летУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Ремейк рекламного сайта

    Существует сайт mall.rusrek.com под управление Esvon Classifieds. Сайт рекламный. Наполнение текущего сайта пользователями сайта со стороны front-end, а также менеджерами по рекламе со стороны админки, существует отдельная возможность добавления бесплатных реклам (без оформления) из админки "списком" из ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перевод сайта с Joomla 1.5 на Joomla 3.6 с изменением дизайна

    Существует сайт news.rusrek.com под управлением Joomla1.5. Сайт информационный: материалы газеты и новости. Со стороныfront-end интерактива пользователей нет. Используется 55 модулей, из них 35 на mod_jumi. На сайте достаточно большое количествобанернойрекламы.   Есть самописный плагин, цель которого – привязка некоторых(не всех) ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ремейк рекламного сайта

    Существует сайт [url=http://mall.rusrek.com]mall.rusrek.com[/url] под управление Esvon Classifieds. Сайт рекламный. Наполнение сайта пользователями сайта со стороны front-end, а также менеджерами по рекламе со стороны админки (существует отдельная возможность добавления реклам из админки "списком" из CSV файла). Цель работы - ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перевод новостного сайта с Joomla 1.5 на Joomla 3.5 с редизайном

    Существует сайт news.rusrek.com под управлением Joomla 1.5. Сайт информационный: материалы газеты и новости. Со стороны front-end интерактива пользователей нет. Используется 55 модулей, из них 35 на mod_jumi. Достаточно большое колличество баннерной рекламы. Есть самописный плагин, цель которого - привязка ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Модификация онлайн плеера (на веб странице) для потока радио

    На сайте [url=http://radio.rusrek.com]radio.rusrek.com[/url] установлен плеер потока эфира радио (Jplayer 2.9.2). При прослушивании с мобильных устройств в условиях нестабильного покрытия наблюдается следующая проблема. После временного отсутствия любого вида связи (WiFi или мобильный интернет) плеер переходит в состояние остановки. Требуется ...

    Доработка скрипта
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Приложение для прослушивания радио

    Native приложение для прослушивания онлайн-радио. 1. Платформы: Android и iOS 2. Выбор (и запоминание выбора для последующих запусков) одного из трех потоков эфира (128К MP3, 64K AAC+, 40K AAC+). 3. Регулировка гроскости воспроизведения (и запоминание для последующих запусков). 4. ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптация HTML шаблона под Joomla 3

    Приобретен HTML шаблон. Демо шаблона у продавца: [url=http://xena.tonytemplates.com/tonytemplates/23-live-radio/light-radio/]http://xena.tonytemplates.com/tonytemplates/23-live-radio/light-radio/[/url] Тема устраивает практически всем, но она сделана в виде HTML шаблона.  Задача - адаптировать шаблон для использования Joomla 3. Допускается чистая установка, с очисткой базы Joomla. Заполнение сайта будет производиться ...

    Дизайн сайтаHTMLJoomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад