rusrekradio

Существует сайт mall.rusrek.com под управление Esvon Classifieds. Сайт рекламный. Наполнение текущего сайта пользователями сайта со стороны front-end, а также менеджерами по рекламе со стороны админки, существует отдельная возможность добавления бесплатных реклам (без оформления) из админки "списком" из ...
- Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт7 лет назад
Существует сайт news.rusrek.com под управлением Joomla1.5. Сайт информационный: материалы газеты и новости. Со стороныfront-end интерактива пользователей нет. Используется 55 модулей, из них 35 на mod_jumi. На сайте достаточно большое количествобанернойрекламы. Есть самописный плагин, цель которого – привязка некоторых(не всех) ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Существует сайт [url=http://mall.rusrek.com]mall.rusrek.com[/url] под управление Esvon Classifieds. Сайт рекламный. Наполнение сайта пользователями сайта со стороны front-end, а также менеджерами по рекламе со стороны админки (существует отдельная возможность добавления реклам из админки "списком" из CSV файла). Цель работы - ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт7 лет назад
Существует сайт news.rusrek.com под управлением Joomla 1.5. Сайт информационный: материалы газеты и новости. Со стороны front-end интерактива пользователей нет. Используется 55 модулей, из них 35 на mod_jumi. Достаточно большое колличество баннерной рекламы. Есть самописный плагин, цель которого - привязка ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
На сайте [url=http://radio.rusrek.com]radio.rusrek.com[/url] установлен плеер потока эфира радио (Jplayer 2.9.2). При прослушивании с мобильных устройств в условиях нестабильного покрытия наблюдается следующая проблема. После временного отсутствия любого вида связи (WiFi или мобильный интернет) плеер переходит в состояние остановки. Требуется ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Native приложение для прослушивания онлайн-радио. 1. Платформы: Android и iOS 2. Выбор (и запоминание выбора для последующих запусков) одного из трех потоков эфира (128К MP3, 64K AAC+, 40K AAC+). 3. Регулировка гроскости воспроизведения (и запоминание для последующих запусков). 4. ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт8 лет назад
Приобретен HTML шаблон. Демо шаблона у продавца: [url=http://xena.tonytemplates.com/tonytemplates/23-live-radio/light-radio/]http://xena.tonytemplates.com/tonytemplates/23-live-radio/light-radio/[/url] Тема устраивает практически всем, но она сделана в виде HTML шаблона. Задача - адаптировать шаблон для использования Joomla 3. Допускается чистая установка, с очисткой базы Joomla. Заполнение сайта будет производиться ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад